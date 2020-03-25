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أخبار العالم

كورونا يحاصر العالم .. حظر تجول 3 مليار شخص بسبب الفيروس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن خضوع نحو 3 مليار إنسان يخضعون لمنع التجول بسبب فيروس كورونا المنتشر خلال الوقت الحالى فى العالم أجمع .

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى التضامن الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أنه من الضروري أن يستعد العالم لإجراءات أشد لمواجهة كورونا.

وأشار إلى أن هذا هو وقت التضامن العالمي للتصدي لكورونا، موضحا أن تفشي الفيروس تسارع خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة  جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.

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