محافظة سوهاج: استمرار حملات التطهير والتعقيم بجميع المراكز والمدن والقرى

أعلنت محافظ سوهاج ،استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المصالح الحكومية وشوارع المراكز والمدن والأحياء والقرى من خلال حملات تطهير مكبرة بالتعاون مع الزراعة والطب البيطري وشباب الجامعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار على أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية وشوارع المركز، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات بمشاركة مجتمعية من شباب طلاب جامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشباب المركز، حيث القيام بأعمال التطهير والتعقيم لـ "ماكينات الصرف الآلي بنطاق الوحدة وموقف السيارات - محطة سكك حديد مصر- موقف سوهاج - مبنى ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والملحق التابع للوحدة - قسم شرطة جرجا - مركز شرطة جرجا - بيت ثقافة جرجا - المركز التكنولوجي - إسعاف جرجا - الإدارة الزراعية - الوحدات المحلية القروية التابعة".





وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا استمرار أعمال التعقيم والتطهير في شوارع المدينة تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، حيث نفذت حمله مكبرة لتعقيم وتطهير جميع شوارع المدينة، وتعقيم وتطهير المناطق الأثرية والشوارع بقرية العرابة، وذلك كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي أنه جاري تطهير الشوارع ومداخل العمارات وماكينات الصرف الآلي بنطاق الحي .





وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهنية أن الحملات المكبرة تواصل عملها لتعقيم وتطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة بالمركز والمدينة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، والبيطرية وفريق من الشباب المتطوعين.





حيث تم تعقيم وتطهير "مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - مبني الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية - مبني الوحدة المحلية لقرية الطليحات - مبني الوحدة المحلية لقرية عنيبس - مبني الوحدة الصحية بالحرافشة - مبني الإدارة الزراعية - مبني الإدارة البيطرية - منطقة نجع وحشي - منطقة نجع أولاد أبو زيد - منطقة شق النزلة بجهينة الغربية - منطقة التأمينات الاجتماعية - ماكينات الصرف الآلي - الطرق العامة بالحرافشة - الطرق العامة بقرية جهينة الشرقية، وتم التنبيه علي المواطنين بإجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة حرصا علي سلامتهم.





وفي حي غرب سوهاج، قالت فريدة سلام رئيس الحي أن هناك استمرار لأعمال التطهير والتعقيم بشارع السوق القديم وشارع السلخانة، وشارع الجرجاوية، وطريق الجوازات، وبقسم شرطة أول سوهاج، ومنطقة القيسارية، مشيرة إلى أنه الأعمال لن تتوقف بجميع مناطق وقطاعات الحي.





ومن جانبه لفت عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم استخدم 25 علبة كلور ومطهر لتعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع الشباب بنطاق الوحدة المحلية، وشملت الشوراع العامة والجانبية، وقرية الأربعين، بدائرة المركز .





وذكر حازم أبو الخير رئيس مركزو مدينة المراغة أنه تم استكمال أعمال التطهير والتعقيم بمساكن الايواء بشارع احمد بدوي ، والعمارات السكنية ، ومكتب البريد ، والبنك الاهلي ، وبنك مصر ، والعبارات ، ومرسي العبارات ، والتامين الصحي للطلاب ".