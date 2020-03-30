نادي النصر السعودي يكثف مفاوضاته للتجديد لمدرب الفريق

مازال مسلسل تجديد تعاقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، مستمرا ولم تصل فيه إدارة صفوان السويكت للنهاية، في ظل الشروط التي وضعها المدرب.





وينتهي تعاقد فيتوريا مع النصر في يوينو المقبل، بعد موسم ونصف قضاها داخل قلعة العالمي، وحقق لقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.





وأشارت "الشرق الأوسط" إلى تطورات في مفاوضات النصر مع المدرب البرتغالي، حيث تسعى الإدارة للحفاظ على الاستقرار، باستمرار فيتوريا على رأس الجهاز الفني للفريق.





وتابعت أن النصر يسعى للتجديد مع فيتوريا لموسمين على الأقل، خاصة بعد الموافقة على الراتب السنوي الذي طلبه للتجديد.





وكان فيتوريا قد طلب الحصول على زيادة قدرها مليون يورو في راتبه السنوي، ليصل إلى 6 ملايين يورو في الموسم.





واشترط المدرب البرتغالي تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب والمحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناء على رغبته الفنية.