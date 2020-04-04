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الرئيس التنفيذي لمدينة زويل: جهاز التنفس الجديد فعال في حالات تكدس المرضى.. شاهد

السبت 04/أبريل/2020 - 03:01 ص
نظام تنفس نصف ألي
نظام تنفس نصف ألي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، إنهم حريصون على مساندة الدولة والشعب في الظروف الاستثنائية التي نمر بها الآن، موضحا أن كل الأساتذة والطلاب بمدينة زويل ابتكروا نظام تنفس نصف آلي للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وشرح "شريف صدقي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" عملية التعامل مع نظام التنفس ، مؤكدا أنهم صنعوا نظام التنفس نصف ألى تم تصميمه ليعمل في مرحلة ما قبل العناية المركزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، أن جهاز التنفس يتم تجميعه بسهولة باستخدام المواد والمكونات المتاحة بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن  تكلف جهاز التنفس ستكون بتكلفة مالية منخفضة.

وأشار إلى أن الجهاز يمكن استخدامه لـ 7 مرضى مختلفين، جامعة زويل لا تختار الطالب على أساس مجموع الثانوية العامة ولكن حسب الابتكار، مؤكدا أن جامعة زويل تهتم بتوفير التعليم العملي للطلاب بالمعامل.

ونوه إلى أن تظهر فاعلية الجهاز في حالة وجود فترات انتظار طويلة لدخول العناية المركزة، لافتا إلى أن الجهاز يستخدم في قياس الضغط الرئة والفصل الآلي.

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