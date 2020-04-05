رغم الإغراءات.. الزمالك يرفض رحيل لاعبه في الصيف







يأتي هذا بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب في وقت سابق.







وقررت إدارة القلعة البيضاء بقاء إسلام جابر ورفض رحيله خلال ميركاتو الصيف رغم تواجد أكثر من بديل في مركزه.







وأضاف المصدر أن مسئولي الزمالك رفضوا رحيل جابر لثقتهم في قدراته وإمكانياته وتألقه في الفترات التي شارك فيها مع الفريق.





وأوضح المصدر أن إسلام يمتلك أيضا إمكانية توظيفه في مركز الظهير الأيسر إلى جانب مشاركته في مركز الجناح.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس الأبيض حسم مصير إسلام جابر لاعب الفريق خلال الموسم المقبل بالإبقاء عليه في صفوف الفريق.