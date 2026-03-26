البنك التجاري الدولي يتصدر أكبر 50 مؤسسة في مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2023

واصل البنك التجاري الدولي (CIB) حضوره القوي في السوق المصرية، ليأتي دائمًا في صدارة أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ويؤكد مكانته كأحد أهم الكيانات المصرفية في البلاد.

ويعكس تصدر البنك لقائمة أكبر 50 شركة قوة أدائه التشغيلي، وثقة المستثمرين المستمرة فيه، إلى جانب دوره المحوري في دعم القطاع المصرفي الذي يُعد من أكثر القطاعات تمثيلًا وتأثيرًا في البورصة المصرية.

ويأتي هذا الأداء في ظل تنافس قوي بين كبرى الشركات العاملة في قطاعات العقارات، والصناعة، والاتصالات، والخدمات المالية، إلا أن البنك التجاري الدولي يظل في المقدمة، مستفيدًا من قاعدة رأسمالية قوية وانتشار واسع وخبرة ممتدة في السوق.

ويؤكد هذا التصدر المستمر أن CIB ليس فقط من الأوائل في القيمة السوقية، بل يعد أيضًا مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات وأداء القطاع المصرفي في مصر.