الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيمان كريم تشيد بالتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

دعم الرئيس السيسي للمرأة ذات الإعاقة
دعم الرئيس السيسي للمرأة ذات الإعاقة
الديب أبوعلي

أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بالغ تقديرها واعتزازها باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة ذات الإعاقة، وحرصه المستمر على دعمها وتمكينها وتكريمها، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بحقوقها الكاملة وضرورة دمجها في مختلف المجالات، والذي ظهر واضحاً أمس في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.

وأكدت د. إيمان كريم أن توجيهات السيد الرئيس تعكس رؤية إنسانية شاملة، لا تقتصر على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل تمتد لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً، حيث شدد سيادته على أهمية إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيق فكرة الأسر المستقبلة لهم، إلى جانب تطوير دور الرعاية الخاصة بالأيتام وكبار السن، وتعزيز سبل العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة .

كما أشادت المشرف العام بتكريم السيدة نجاة صهوان -من ذوات الإعاقة البصرية- كأم مثالية بمحافظة البحيرة، مؤكدة أن قصتها تمثل نموذجاً ملهماً للإرادة والتحدي منذ طفولتها ما حمّلها مسؤوليات كبيرة في سن مبكرة، لافتة إلى أن فقدان السيدة نجاة لحاسة البصر، إلا أنها استطاعت أن تؤدي دورها كأم على أكمل وجه، حيث نجحت في تربية أبنائها وغرس القيم والطموح في نفوسهم، فحصدت ثمار كفاحها بنجاح مشرف؛ لتجسد قصة نجاح ملهمة لأم لم تُبصر بعينيها، لكنها أبصرت بقلبها.

في ذات السياق، أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يسير بخطى ثابتة على نهج الدولة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، في دعم وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم ودمجهم بشكل كامل في مختلف مناحي الحياة.

وأوضحت أن المجلس يواصل جهوده في تطوير السياسات والبرامج التي تكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، بما يضمن مشاركة فعالة وحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، من خلال تبني نهج شامل قائم على الحقوق والدمج والاستدامة.

وأضافت أن المجلس يحرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تهيئة بيئة داعمة وشاملة، تسهم في إزالة كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والإبداع.

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

محمد صلاح

أضخم عقد.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن وجهة محمد صلاح بعد ليفربول

أرشيفية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

الزمالك

رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة إيقاف قيد الزمالك: بتعرفوا تعدوا لغاية كام

الشاب الفقيد

صرخة من سوهاج.. وفاة شاب بالكويت وأسرته تنتظر عودة الجثمان

البنك

البنك التجاري الدولي يتصدر أكبر 50 مؤسسة في مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2023

دعم الرئيس السيسي للمرأة ذات الإعاقة

إيمان كريم تشيد بالتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: دعم 4001 طالب في سداد المصروفات بالتعاون مع التضامن

بالصور

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

إنقاذ حياة طالبة تعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ سقطت من الطابق الثالث

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد