إيمان كريم تشيد بالتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بالغ تقديرها واعتزازها باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة ذات الإعاقة، وحرصه المستمر على دعمها وتمكينها وتكريمها، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بحقوقها الكاملة وضرورة دمجها في مختلف المجالات، والذي ظهر واضحاً أمس في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.

وأكدت د. إيمان كريم أن توجيهات السيد الرئيس تعكس رؤية إنسانية شاملة، لا تقتصر على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل تمتد لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً، حيث شدد سيادته على أهمية إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيق فكرة الأسر المستقبلة لهم، إلى جانب تطوير دور الرعاية الخاصة بالأيتام وكبار السن، وتعزيز سبل العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة .

كما أشادت المشرف العام بتكريم السيدة نجاة صهوان -من ذوات الإعاقة البصرية- كأم مثالية بمحافظة البحيرة، مؤكدة أن قصتها تمثل نموذجاً ملهماً للإرادة والتحدي منذ طفولتها ما حمّلها مسؤوليات كبيرة في سن مبكرة، لافتة إلى أن فقدان السيدة نجاة لحاسة البصر، إلا أنها استطاعت أن تؤدي دورها كأم على أكمل وجه، حيث نجحت في تربية أبنائها وغرس القيم والطموح في نفوسهم، فحصدت ثمار كفاحها بنجاح مشرف؛ لتجسد قصة نجاح ملهمة لأم لم تُبصر بعينيها، لكنها أبصرت بقلبها.

في ذات السياق، أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يسير بخطى ثابتة على نهج الدولة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، في دعم وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم ودمجهم بشكل كامل في مختلف مناحي الحياة.

وأوضحت أن المجلس يواصل جهوده في تطوير السياسات والبرامج التي تكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، بما يضمن مشاركة فعالة وحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، من خلال تبني نهج شامل قائم على الحقوق والدمج والاستدامة.

وأضافت أن المجلس يحرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تهيئة بيئة داعمة وشاملة، تسهم في إزالة كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والإبداع.