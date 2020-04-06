برلماني: مصر سبقت العالم في مواجهة فيروس كورونا بهذا الإجراء

أشاد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بالدور الهائل الذي تقوم به القوات المسلحة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، ومواصلة الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية في مختلف ربوع الوطن.





ونوه النائب في بيان له اليوم، بشمول أعمال التعقيم والتطهير لكل من ميدان رمسيس ومحطة قطارات سكك حديد مصر، ومسجد الفتح ومحيطه، وشوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التى عملت على تطهير واجهات المبانى والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين.





وأكد أن مصر سبقت الجميع، بالاستعانة بالجيش للتدخل والتخفيف من عبء الوباء الذي يطال مختلف دول العالم، قائلا إن القوات المسلحة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة على حماية الوطن وترابه وقادرة على التصدي لكافة الأخطار التي تهدد أمن مواطنيه.



