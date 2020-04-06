علاج للقمل يدمر فيروس كورونا في 48 ساعة

وجد باحثون في جامعة موناش أن "الإيفرمكتين"، وهو علاج لحشرات الشعر "القمل"، يمكن أن يقتل خلايا كوفيد 19، حيث يستخدم الأطباء بالمملكة المتحدة وأمريكا الإيفرمكتين للعدوى الطفيلية لكن الباحثين في أستراليا يعتقدون أنه يمكن أن يكون مفيدًا ضد COVID-19.
فجرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين" يمكن أن توقف نمو فيروس السارس - CoV - 2 في زراعة الخلايا وفيروس كورونا وفقا لموقع ديلي ميل، ويستخدم في علاج القمل وبعض الامراض الجلدية.
وهو دواء مضاد للطفيليات معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وقد ثبت أيضًا أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا، واستخدمه الباحثون ليتفاجأوا بنتائج مذهلة حيث أظهرت الاختبارات أن العقار خفض مستوى نشاط الفيروس بنسبة 99.8% خلال 48 ساعة.