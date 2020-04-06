علاج للقمل يدمر فيروس كورونا في 48 ساعة

يستخدم الأطباء بالمملكة المتحدة وأمريكا الإيفرمكتين للعدوى الطفيلية لكن الباحثين في أستراليا يعتقدون أنه يمكن أن يكون مفيدًا ضد COVID-19.

وجد باحثون في جامعة موناش أن " الإيفرمكتين "، وهو علاج لحشرات الشعر "القمل"، يمكن أن يقتل خلايا كوفيد 19، حيث