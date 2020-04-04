في الحجر المنزلي .. احم نفسك من ظهور حب الشباب بهذه الطرق

كشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، عن أسباب ظهور حب الشباب :
_ زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .
_ عوامل وراثية .
_ تغييرات هرمونية :
زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،
التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات الحمل .
_ عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .
_ التعرق الزائد .
_ استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار .
_استخدام مستحضرات تجميل رديئة .
_التدخين وشرب الكافيين بكثرة .
_تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب لك حساسية .
_قلة شرب الماء .
_انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة .
_بعض الادوية .
وتابعت أخصائية البشرة والتجميل، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك طرق وقاية من حب الشباب :
_استخدام غسول مناسب لنوع البشرة .
_ استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا .
_ إزالة المكياج .
_ عدم الضغط على البثور .
_ شرب ٨ اكواب ماء يوميًا .
_ اتباع نظام غذائي صحي مملوء بالخضار والفواكه .
_ ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا .
_ عمل جلسات تنضيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية .
_ زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .
_ عوامل وراثية .
_ تغييرات هرمونية :
زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،
التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات الحمل .
_ عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .
_ التعرق الزائد .
_ استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار .
_استخدام مستحضرات تجميل رديئة .
_التدخين وشرب الكافيين بكثرة .
_تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب لك حساسية .
_قلة شرب الماء .
_انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة .
_بعض الادوية .
وتابعت أخصائية البشرة والتجميل، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك طرق وقاية من حب الشباب :
_استخدام غسول مناسب لنوع البشرة .
_ استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا .
_ إزالة المكياج .
_ عدم الضغط على البثور .
_ شرب ٨ اكواب ماء يوميًا .
_ اتباع نظام غذائي صحي مملوء بالخضار والفواكه .
_ ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا .
_ عمل جلسات تنضيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية .