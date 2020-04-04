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مرأة

في الحجر المنزلي .. احم نفسك من ظهور حب الشباب بهذه الطرق

السبت 04/أبريل/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، عن أسباب ظهور حب الشباب :

_ زيادة افراز الزهم ( الزيوت )، تراكم خلايا الجلد الميت .

_ عوامل وراثية .

_ تغييرات هرمونية :

زيادة افراز الهرمون الذكري ( التستوستيرون )في سن البلوغ ،
التغيرات الهرمونية عند الاناث قبل موعد الدورة الشهرية يزيد من فرص ظهور حب الشباب الاصابة بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات الحمل .

_ عوامل نفسية : توتر ، قلق ، خوف .

_ التعرق الزائد .

_ استخدام واكس الشعر لدى الشباب وعدم غسل الشعر باستمرار .

_استخدام مستحضرات تجميل رديئة .

_التدخين وشرب الكافيين بكثرة .

_تناول المكسرات ( الموالح ) ، الطعام الحار ، التوابل المخللات ، الوجبات السريعة ، بالاضافة للاطعمة التي تسبب لك حساسية .

_قلة شرب الماء .

_انتقال الجراثيم عن طريق الملامسة .

_بعض الادوية .

وتابعت أخصائية البشرة والتجميل، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك طرق وقاية من حب الشباب :
_استخدام غسول مناسب لنوع البشرة .
_ استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا .
_ إزالة المكياج .
_ عدم الضغط على البثور .
_ شرب ٨ اكواب ماء يوميًا .
_ اتباع نظام غذائي صحي مملوء بالخضار والفواكه .
_ ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا .
_ عمل جلسات تنضيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية .

في الحجر المنزلي .. احم نفسك من ظهور حب الشباب بهذه الطرق
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