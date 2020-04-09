AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ من فض فرح قام أحد المواطنين بتنظيمه بقرية مشتهر بالمخالفة لقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات.


وقال محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ انه تلقى بلاغا بقيام احد الاشخاص بتنظيم فرح ليلة دخلته فى أحد الشوارع بقرية مشتهر .


وعلى الفور تم فضه حفاظا على سلامة الأهالي وفى اطار متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.


من جانبه وجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية لمراقبه جميع الكافيهات والنوادي والمولات واماكن التجمع للتأكد من التزامها بقرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 وأشار المحافظ الى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تتابع الموقف أولا بأول.

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل
كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل
كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. طوخ بدون سوق أسبوعى والمحليات تلاحق الباعة الجائلين..صور

فى أول يوم بدون كافيهات ونوادي.. ماذا حدث ليلا فى شوارع القليوبية..صور

فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور

الأهالي يشاهدون دون تدخل.. حرب شوارع بين الباعة الجائلين ومسئولى المحليات

رغم إعلان مواعيد الغلق.. تشميع 8 محلات بالقليوبية خالفت القرار

زحام على البنوك وفض الأسواق.. الحياة تعود إلى طبيعتها في القليوبية

ترشيحاتنا

وزير التموين يوضح حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

حذر من خطورة كورونا.. عائد من ووهان: هذا الفرق بين الشعبين المصري والصيني

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا.. سكتة قلبية تودي بحياة خمسيني.. تفاصيل

احذر الملح والمشروبات الغازية .. تدمر جهاز المناعة وتعرضك لـ كورونا

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد