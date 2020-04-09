كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ من فض فرح قام أحد المواطنين بتنظيمه بقرية مشتهر بالمخالفة لقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات.





وقال محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ انه تلقى بلاغا بقيام احد الاشخاص بتنظيم فرح ليلة دخلته فى أحد الشوارع بقرية مشتهر .





وعلى الفور تم فضه حفاظا على سلامة الأهالي وفى اطار متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.





من جانبه وجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية لمراقبه جميع الكافيهات والنوادي والمولات واماكن التجمع للتأكد من التزامها بقرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار المحافظ الى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تتابع الموقف أولا بأول.