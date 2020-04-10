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سيارات

5 طرق لإزالة نسخ الشجر من على السيارة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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أماني نوار

البعض يصيبه الإحباط الشديد بعد اكتشافه أن سيارته مغطاة بنسخ الشجر بعد أن كانت لامعة وللتخلص من هذا الاتساخ يجب اتباع طرق معينة من أجل الحفاظ على السيارة لامعة:

1-اغسل السيارة في أقرب وقت ممكن كلما تركت نسخ الشجرة أو مادة شبيهة له على سطح السيارة سيصبح إزالته صعبة للغاية.

2-يجب رش السيارة بالماء النظيف لأنه يساعد على إعطاء سيارتك شطفة اولية لإزالة كمية كبيرة من البقايا.

3-ادعك السيارة بفوطة من الألياف الدقيقة مغموسة  في الماء الساخن والصابون كما يجب استخدام مياه أكثر سخونة بقد الإمكان.

4-اشطف السطح بشكل متكرر إذا كان عملك قد تم أو إذا كنت تحتاج إلى المزيد من المجهود لإزالة نسغ الشجر.

5- حاول تجفيف سطح السيارة وشمعه بعد إزالة النسغ. ربما نجحت مراحل التنظيف المضني التي قمت بها في إزالة النسغ بفاعلية.

6- حاول استخدام الطريقة المعتادة لتشميع السيارة أو إذا لم تكن قد قمت بتشميع سيارتك من قبل، استفسر عن كيفية تشميع السيارة لمعرفة الإرشادات.

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