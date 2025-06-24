وفاة والد تامر عبد المنعم وصلاه الجنازة من مسجد عمر مكرم

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، عن وفاة والده.

وقال تامر عبد المنعم: مات أبي توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم..إنا لله وإنا اليه راجعون.

وكان قد أعلن تامر عبد المنعم انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 6 أعوام.

وكتب تامر منشو عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات".

وتابع: “ قدر الله وما شاء فعل وانا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة”.



