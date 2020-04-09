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سيارات

كيفية إصلاح مفتاح السيارة الذي لا يدور بالسويتش

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:51 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الكثير مننا يتعرض لهذا الموقف وهو أن مفتاح السيارة لا يدور في سويتش السيارة لهذا السبب يوجد الكثير من المشاكل تكمن في المفتاح نفسه أو أسطوانة السويتش ولكن يمكن علاجها وفيما يلي نعرض بعض الطرق التي تصلح بها المفاتيح عند توقفه عن الدوران.

1-       تأكد من أن السيارة على وضعية الركن بحيث لا تشتغل مالم يكن ناقل الحركة على وضعية الركن او المتعادلة.

2-      افحص المفتاح بحثا عن أي ضرر إذا لم تتمكن من تدوير المفتاح بالسويتس فريما هو تالف ،أو لم يعد يتادخل مع الدبابيس الصحيحة بالعمق المطلوب.

3-      تأكد عدم وجود شيء عالف بالمفتاح لأي جسم عالق بالمفتاح لأنه سوف يترك تداخل غير صحيح .

4-      تحقق  دائما ما إن كانت عجلة القيادة مغلقة إذا كنت قد ضغطت على عجلة القيادة عند غلق السيارة فربما أغلقت العجلة.

 أدخِل المفتاح وأخرِجه بلطف عدة مرات عدة مرات وإذا كان  هناك أي وسخ عالق بالمفتاح ،عند إدخالك له فربما علق بدبابيس .

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