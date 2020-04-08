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سيارات

اعرف الوقت المناسب لتزويد سيارتك بالوقود

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أماني نوار

هناك اعتقاد عند البعض من قائدي السيارات حول العالم ان الوقت المثالي لتزويد السيارة بالوقود، في الصباح، قبل أن يتعرض الوقود للحرارة المرتفعة، خاصة في فصل الصيف، وفقا للنظرية التي تؤيد أن الوقود يتمدد عند تسخينه مثل باقي السوائل.

 

وأكد أصحاب تلك النصيحة أن الوقود سيكون استهلاكه أفضل من حيث توليد الطاقة لكل لتر من البنزين ولكن هناك بعض النظريات الخاطئة عن تزويد السيارة بالوقود .

 

وكشف خبراء السيارات عن نتيجة اختبارات في إحدى المنشآت البحثية، والتي تمت عن طريق خزان وقود تحت الأرض، والنتيجة انه وفقا لخبراء عالم السيارات يمكن لقائدي وملاك السيارات ملء خزان الوقود في أي وقت خلال اليوم وليس في ساعة محددة .

 

ويمكن ضبط ضغط الإطارات لانها تعتبر سببا مهما في تخفيض استهلاك الوقود فزيادته او نقصانه يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود، بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية؛ لضمان أداء مثالي لسيارتك، خاصة التي تتعلق بدورة المحرك؛ لأن إهمال صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود، والحفاظ  على سرعة سيارتك ثابته فذلك يخفض من استهلاك الوقود، وإذا أردت أن تزيد من السرعة فقم بذلك بشكل تدريجي.

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