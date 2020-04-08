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توك شو

الحكومة: تنظيم إجراءات ركن السيارات في الشوارع بمقابل مادي.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:38 م
ركن السيارات
ركن السيارات
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تنظيم إجراءات ركن السيارات في الشوارع، موضحا أنه للأسف تم تحويل الشوارع إلى ركنات في القاهرة وبعض المدن.

وأضاف «نادر سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الوزراء أشار في الإجتماع اليوم ضرورة القضاء علي ظاهرة ساحات من الشوارع إلى ركنات السيارات "جراج" .

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وتابع «نادر سعد» أنه يمكن استغلال الأماكن الفارغة وتحويلها الي ركنات للسيارات تحت إدارة القطاع الخاص مقابل مبلغ مالي يعود بالنفع على الدولة ويزيد موارد المحافظة، مضيفا أن فكرة الركن في الشارع في كل الدول موجود ولكن مقابل مادي وتنظيم معين من خلال تطبيق إلكتروني.

وأوضح   المتحدث بأسم مجلس الوزراء،  أنه تم شن حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى المحافظات، مؤكدا أن هناك إجراءات رادعة لكل من يستخدم طريقة وأعمال غير مشروعة بما فيهم المقاولين.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن كل محافظ قدم عرضا لرئيس الوزراء عن التعديات على أراضي الدولة بمحافظة، منوها إلى أن إحالة قضايا التعدي على أراضي الدولة للمحكمة العسكرية.
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