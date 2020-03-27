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سيارات

7 طرق هامة توفر استهلاك الوقود

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

من المعروف أن الوقود تكلفة وعبء كبير على أصحاب السيارات لذلك يبحث بعضهم عن طرق لتخفيض استهلاكه وتوفير المال  وفيما يلي نرصد 7 خطوات اتبعها لتقلل استهلاك الوقود.

1-      ضبط ضغط الإطارات لانها تعتبر سببا مهم في تخفيض استهلاك الوقود فزيادته او نقصانه يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود

2-الذهاب الصيانة الدورية لضمان سيارتك أداء مثالي وخاصة التي تتعلق بدوره المحرك لأن إهمال صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود

3-الحفاظ  على سرعة  سيارتك ثابته فذلك يخفض من استهلاك الوقود، وإذا أردت أن تزيد من السرعة فقم بذلك بشكل تدريجي


4-  لاتحمل السيارة بأوزان ثقيلة لان هذا الامر يستلزم الضغط على دواسة البنزين وعمل أكبر للمحرك

 

5- مكيف الهواء يزيد من استهلا الوقود بنسبة 20 5 خاصة في الزحام بحسب بعض الدراسات

 

6- ابتعد عن تسخين المحرك لفترة طويلة قبل التحرك بها لانه يستهلك جزء من الوقود كما يرة الخبراء بأن نصف دقيقة كافية  للتسخين

 

7-  اختر سيارة ذات سعة وقود محدودة ومن الأفضل أن تتخلى عن التيربو، فكلما زادت سعة المحرك ارتفع معدل استهلاك الوقود.

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