7 طرق هامة توفر استهلاك الوقود

من المعروف أن الوقود تكلفة وعبء كبير على أصحاب السيارات لذلك يبحث بعضهم عن طرق لتخفيض استهلاكه وتوفير المال وفيما يلي نرصد 7 خطوات اتبعها لتقلل استهلاك الوقود.

1- ضبط ضغط الإطارات لانها تعتبر سببا مهم في تخفيض استهلاك الوقود فزيادته او نقصانه يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود

2-الذهاب الصيانة الدورية لضمان سيارتك أداء مثالي وخاصة التي تتعلق بدوره المحرك لأن إهمال صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود

3-الحفاظ على سرعة سيارتك ثابته فذلك يخفض من استهلاك الوقود، وإذا أردت أن تزيد من السرعة فقم بذلك بشكل تدريجي





4- لاتحمل السيارة بأوزان ثقيلة لان هذا الامر يستلزم الضغط على دواسة البنزين وعمل أكبر للمحرك

5- مكيف الهواء يزيد من استهلا الوقود بنسبة 20 5 خاصة في الزحام بحسب بعض الدراسات

6- ابتعد عن تسخين المحرك لفترة طويلة قبل التحرك بها لانه يستهلك جزء من الوقود كما يرة الخبراء بأن نصف دقيقة كافية للتسخين

7- اختر سيارة ذات سعة وقود محدودة ومن الأفضل أن تتخلى عن التيربو، فكلما زادت سعة المحرك ارتفع معدل استهلاك الوقود.