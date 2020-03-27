7 طرق هامة توفر استهلاك الوقود

من المعروف أن الوقود تكلفة وعبء كبير على أصحاب السيارات لذلك يبحث بعضهم عن طرق لتخفيض استهلاكه وتوفير المال وفيما يلي نرصد 7 خطوات اتبعها لتقلل استهلاك الوقود.
1- ضبط ضغط الإطارات لانها تعتبر سببا مهم في تخفيض استهلاك الوقود فزيادته او نقصانه يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود
2-الذهاب الصيانة الدورية لضمان سيارتك أداء مثالي وخاصة التي تتعلق بدوره المحرك لأن إهمال صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود
3-الحفاظ على سرعة سيارتك ثابته فذلك يخفض من استهلاك الوقود، وإذا أردت أن تزيد من السرعة فقم بذلك بشكل تدريجي
4- لاتحمل السيارة
بأوزان ثقيلة لان هذا الامر يستلزم الضغط على دواسة البنزين وعمل أكبر للمحرك
5- مكيف الهواء يزيد من استهلا الوقود بنسبة 20 5 خاصة في الزحام بحسب بعض
الدراسات
6- ابتعد عن تسخين المحرك لفترة طويلة قبل التحرك بها لانه يستهلك جزء من الوقود كما يرة الخبراء بأن نصف دقيقة كافية للتسخين
7- اختر سيارة ذات سعة
وقود محدودة ومن الأفضل أن تتخلى عن التيربو، فكلما زادت سعة المحرك ارتفع معدل
استهلاك الوقود.