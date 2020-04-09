احذر من تشغيل محرك السيارة أثناء تزويدها بالبنزين

عند دخولك محطات الوقود ستجد العديد من اللافتات التحذيرية، ومن أهم هذه التحذيرات هي إطفاء محرك السيارة أثناء ملء السيارة بالوقود.

وهناك اعتقاد عند الكثير من ملاك وقائدي السيارات أن هذه اللافتة وضعت لعدم هروب بعض الأشخاص من الدفع إلى العامل ولكن هو معتقد خطأ، وفيما يلي سنوضح أهمية إغلاق محرك السيارة خلال عملية ملء الخزان.

تشدد محطات البنزين على إطفاء محرك السيارة لأن في حالة ملء خزان الوقود أثناء عمل المحرك تتحرك الأتربة والشوائب داخل الخزان مما يؤدي إلى سحب طرمبة البنزين للداخل.

كما توجد في السيارات طاقة كهربائي دائمة من بعض القطع الموجودة فيها مثل "الكويل" و"البواجي" لأن في بعض الأحيان يوجد تسريب في الدائرة الكهربائية .

لا يقتصر الأمر فقط على ذلك بل ينتشر بخار البنزين في أرجاء المحطة خاصة حول طلمبات البنزين والذي بإمكانه نشوب حريق في محطة الوقود وسيارتك في دقائق معدودة .

وفي هذا السياق يتم دائما الحرص على إطفاء محرك سيارتك أثناء تواجدك في محطات الوقود ، وذلك حفاظا على حياتك وحياة المتواجدين في محطة البنزين .