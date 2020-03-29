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سيارات

خرافات وحقائق حول غسيل محرك السيارة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:21 م
غسيل محرك السيارة
غسيل محرك السيارة
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اشرف عطية
كثير منا يعتقد أن تنظيف المحرك ليس ضروريا، بل أنه مضر وقد يحدث الكثير من المشاكل التي تعطل عمل السيارة وهذه الفكرة الخاطئة سببها  يعودإلى السيارات ذات المحرك المعدل الذي يستوجب تغطية بعض أجزائه للحفاظ عليه، فيجب ان نتفق ان غسيل المحرك له أصول وقواعد ثابتة يجب اتباعها ويجب تغطية الأجزاء الحساسة مثل الكنترول ووحدة الفيوزات.


فالغسيل يعتبر أمرا نافعا لا بد من القيام به بشكل دوري في هذا السياق سنقدم لك بعض الأسباب الي تجعلك تقوم بتنظيف المحرك وبعض النصائح اليت يجب اتباعها للقيام بهذا الأمر.


كما نعلم أن المحرك يحتوي في داخله علي مجموعة من الزيوت سواء زيت الفرامل أو زيت الباور أو زيت المحرك نفسه، وبطبيعة الأمر كل هذه الزيوت لزجة وتستطيع أن تجذب الغبار والأوساح، خصوصًا في البلاد التي ينتشر فيها الغبار والرمال.


وبعد تراكم الأوساخ والغبار اللزج على السطح الخارجي للمحرك فيزيد من سخونتة ويقوم بتغليف التوصيلات الكهربائية، ما يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية للمحرك في بعض الأحيان وأحيان أخرى يعيق عمل بعض الأجزاء.

ويجب عليك التنبية علي عامل المغسلة إلى ضرورة الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية أو الشعبية التي قد تلحق الكثير من الأضرار لأنها بعد أن تجف تقوم بعمل تشققات على الخراطيم المغذية للمحرك وللأجزاء المحيطة به.

يجب عليك تكرار عملية غسيل المحرك مرة من كل عام أو مرتين على الأكثر وأنسب وقت لها هو أوقات تغيير الفصول فعند انتهاء فصل الصيف يكون المحرك في اشد احتياج لهذه العملية.
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