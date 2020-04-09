اختلاط زيت المحرك بمياه التبريد يتلف المحرك

أكد أحد خبراء السيارات أن تغير لون مياه الردياتير لما يشبه لون الحليب، ونقص مياه التبريد من أكثر الأمور التي تدل على وجود خلط بين زيت المحرك والتبريد.

كما أن الخلط بين زيت المحرك ومياه التبرد قد تسبب تسربات داخلية قد يكون لها دور في تلف المحرك .

والسبب الرئيسي في حدوث هذا النوع من الخلط التي تشمل حدوث تشقق في رأس الاسطوانات، وذلك نتيجة ارتفاع حرارة المحرك او الحوادث .

كما أن ارتفاع حرارة المحرك بشكل كبيرة قد يؤدي إلى تلفيات في نظم المحرك تؤدي إلى اختلاط الزيت ،بمياه التربرد وحيث أن خوض السيارات في مياه عميقة تغرق المحرك يؤدي إلى دخول الماء للمحرك من الاجزاء المفتوحة في السيارة.

ومن المعروف أن الردياتير هو المسئول الأول فى عملية تبريد السيارة، وهو عبارة عن علبة معدنية كبيرة ومكونة من عدة أجزاء بشكل هندسى علمى، ويمر بداخلها أنابيب صغيرة رفيعة مصنوعة من مادة غير معدنية ويجرى داخلها ماء مخصص للتبريد.