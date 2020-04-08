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حوادث

أخبار الحوادث | الداخلية تعقم السجون والأقسام ضد فيروس كورونا.. اعترافات المتهمين بقتل سيدة بالقاهرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.

أصيب 5 عمال باختناق نتيجة اندلاع حريق بمصنع مفروشات بمدينة العاشر من رمضان وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لإسعافهم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

من أجل الحصول على المال والثراء، أقدم شابان على خطف مزارع بإحدى قرى المنيا للحصول على فدية مليون و٥٠٠ ألف جنيه من أهليته، إلا إنهما لم يتمكنا من تحقيق مخططهما وقاما بقتله خوفًا من افتضاح أمرهما من خلال وضع سم الفئران فى كوب شاي للمجني عليه ثم قاما بخنقه ليلقي مصرعه في الحال ثم قام المتهمان بحفر حفرة داخل أرض زراعية ودفناه بها لكي يخفيا الجريمة. 

تجري نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة ٣ متهمين بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (طالب بإحدى الكليات - مقيم بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة) حال تواجده بمنطقة وسط المدينة بدائرة قسم عابدين أثناء فترة الحظر وبحوزته (طبنجة صوت 9 مم - عدد"2" طلقة صوت - جراب طبنجة).
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