إطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية أنيقة ومفعمة بالحيوية.

وحرصت أسماء أبو اليزيد على نشر صورها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي بالإنستجرام.

إطلالة أسماء أبو اليزيد

وظهرت أبو اليزيد وهي ترتدي فستانا قصيرا بنقوش مشجرة بدون أكتاف كب، وهو ما أبرز أنوثتها بأسلوب بسيط وجذاب.

واكتفت أسماء أبو اليزيد بلمسات مكياج ناعمة زادت من إشراقتها، مع تسريحة شعر طبيعية نالت إعجاب جمهورها.

وحصدت الصورة تفاعلاً واسعًا من متابعيها، الذين أثنوا على ذوقها واختياراتها المميزة التي تجمع بين الأناقة والبساطة.

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد تواصل تألقها الفني على الساحة الدرامية، حيث ينتظر جمهورها أعمالًا جديدة خلال الفترة المقبلة بعد نجاحها اللافت في عدد من المسلسلات والأعمال المسرحية.

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد