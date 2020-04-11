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أخبار البلد

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يصلي قداس "سبت لعازر" من دير الأنبا بيشوي

السبت 11/أبريل/2020 - 01:11 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت قداس سبت لعازر من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس أمس الجمعة صلوات جمعة ختام الصوم من دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، دون حضور شعبي.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على فيس بوك، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية.



وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.


ودعا قداسة البابا تواضروس أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة.

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