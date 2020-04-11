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محافظات

محافظ القليوبية: أهالي المحافظة ملتزمون بمواعيد الحظر والتواجد داخل منازلهم

السبت 11/أبريل/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التزام المواطنين بمواعيد الحظر والتواجد داخل منازلهم طبقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.


وكان ذلك أثناء الجولة التي قام بها المحافظ، برفقة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطلال ربيع، نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة بجولة مفاجئة بمدينة الخانكة؛ للاطمئنان إلى تطبيق حظر التجوال.


وأكد المحافظ، أنه لاحظ انتظام والتزم مواطنى مدينة الخانكة بالبقاء في منازلهم مع بدء أولى دقائق الحظر، حيث اختفت السيارات والمارة من الشوارع مع انتشار وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية بجميع الشوارع  والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر  تجوال حركة المواطنين.


وأشاد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بوعى المواطن القليوبى ومدى التزامه فى تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال على حركة المواطنين سواء بالانتقال أو التحرك على جميع الطرق العامة مع توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا لليوم التالى.


وأكد التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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