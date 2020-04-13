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رياضة

عماد متعب: حسام البدرى أول من تنبأ بموهبتي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:04 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد رشاد
قال عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق إن حسام البدرى المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى أول من تنبأ بموهبته في كرة القدم.

قال متعب في تصريحات إذاعية :" حسام البدرى هو اللى قال عليا هبقى موهوب وسأكون مهاجم الفريق الأول وعلاقتى به جيدة جدا وتوترت آخر سنتين فقط ، ولكن ميمى الشربينى وصفوت عبد الحليم هما اللى اكتشفونى".

وتحدث متعب عن صفاته الشخصية قائلا:" أنا شخص هادئ لا أحب المشاكل ولا الحوارات ولكن أعشق الهدوء والصيد واعتمادى على نفسى وأنا صغير علمنى حاجات كتير".

 وروى متعب كواليس خناقة حسن شحاتة وميدو الشهيرة قائلا :" كنت انا وميدو في الملعب وميدو شعر أن الكابتن حسن شحاتة بيغيره على طول وسايبنى أنا وعمرو زكى مكانش ليه علاقة بالقصة دى ولو رجع الزمن ميدو مش هيعمل كدا تانى الموضوع كان غيرة ملعب ليس أكثر".

تابع مهاجم الأهلى الأسبق :" دخلت الإعلام وما كنتش عارف أنى هبقى محلل رياضى بدأت أشوف استوديوهات العالم واتعلم منهم واشوف المباريات بزاوية التحليل والناس اللى موجودة معايا في القناة اتعلمت منهم كتير".

واختتم :" محظوظ أنى عاصرت جيل مانويل جوزيه المدرب العالى جدا فنيا".
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