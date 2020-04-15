في ذكري ميلاد خيرية أحمد.. حزنت بشدة بعد رحيل حبيب عمرها





وتزوجت خيرية أحمد من الكاتب الساخر يوسف عوف بعد قصة حب، وأنجبت منه ابنهما الوحيد كريم، لكن حزنت بشدة بعد وفاة زوجها وحبها الاول عام 1999، وكان لذلك بالغ الأثر في نفسها، لدرجة أبعدتها عن التمثيل فترة طويلة.





ورحلت خيرية أحمد عن عالمنا في 19 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 74 عاما وسط دموع الفنانين بعد صراع مع المرض لعدة أسابيع، نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بسبب انسداد في الشرايين، لتترك إرثًا فنيًّا يخلدها في ذاكرة الفن وفي قلوب الجمهور.













تحل اليوم 15 ابريل ذكري ميلاد الفنانة الراحلة خيرية أحمد التى برعت فى أداء الأدوار الكوميدية والتى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما، وبرغم أنها كانت تقدم الأدوار الثانوية، إلا أنها تركت علامة بارزة بأدائها السلس.