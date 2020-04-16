رامز مجنون رسمي.. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الجديد.. شاهد الأفيش
الخميس 16/أبريل/2020 - 06:16 م
رامز جلال
رغم التكتم الشديد الذي يحاول فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد فرضه على حلقات رمضان 2020، إلا أن بعض التسريبات وصلت لـ"صدى البلد" عن فكرة البرنامج الذى تم تصويره فى دولة الإمارات.
ومن المنتظر أن يظهر خلال الحلقات نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالى الكابتن سيد عبد الحفيظ
، والذي أغضب ظهوره بالبرنامج مسئولين بالقلعة الحمراء.
وقد نشر رامز جلال عبر صفحته على موقع فيس بوك الأفيش الرسمى لبرنامجه الجديد بعنوان "رامز مجنون رسمي".
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ويظهر الفنان الكبير محيي إسماعيل بعد اعتلائه التريند لفترة كبيرة بسبب جملة "كنت عبقرى وشكرا" خلال ظهوره فى احد اللقاءات المصورة.
ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.