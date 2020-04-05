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فن

أخبار الفن.. حفيد عمر الشريف بحمالة الصدر.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


علم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن النجمة التونسية لطيفة تكفلت خلال الأيام الماضية بمصاريف 50 تونسيا عالقا في العاصمة المصرية بعد وقف خطوط الطيران بين مصر ومختلف دول العالم.


نشر السيناريست عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رأيه فى الفنان عمرو دياب.


في أول ظهور له بموسم دراما رمضان، يطل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بـ أغنية شبح المجال من مسلسل "وصل أمانة"، وهى من كلمات مصطفي الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.


طرحت شركة إنتاج مسلسل "الاختيار" الإعلان الرسمي له تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.


بمشاركة عدد من نجوم الفن والمهرجانات ولاعبي كرة القدم ينطلق برنامج رامز جلال الجديد خلال شهر رمضان المقبل.


بعد سنوات من اعترافه بأنه مثلي الجنس، قام حفيد النجم الراحل عمر الشريف بنشر صورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو يرتدي حمالة صدر.

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