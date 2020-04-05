بعد هجوم زكى فطين عبد الوهاب.. كاتب شهير يفتح النار على عمرو دياب

نشر السيناريست عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رأيه فى الفنان عمرو دياب.





وقال عبد الرحيم : "صراحة تاني وربنا يستر، لست من جمهور الهضبة، وأراه كتجربة بعد مرور قرابة الأربعين عامًا تجربة تفتقر للرهافة الفنية، فقيرة الى حد بعيد، قامت على تنوع لحني يكاد لا يذكر، وتكرر لحنين او ثلاثة في أكثر من عشرات الأغنيات".





وأضاف عبد الرحيم قائلا : "تجربة تجلت فيها الحداثة في نوعية الآلات الموسيقية وليس في التيمات اللحنية فكانت رجعية في حقيقتها (هناك بالطبع استثناءات في الرحلة نادرة مثل اغنية تمللي معاك كانت أغنية مميزة وجيدة)، هو صوت لطيف، غنى كلمات عادية بألحان مكررة وامتداد لذوق عام راكد، ده رأي شخصي جدا في النهاية وغير متخصص".





يذكر أن اخر اعمال الكاتب عبد الرحيم كمال فيلم "خيال ماته" الذى قام ببطولته احمد حلمى واخراج خالد مرعى.





ولم يكن هذا الهجوم الاول الذى يتعرض له عمرو دياب حيث هاجمه مكن قبل الفنان زكى فطين عبد الوهاب.