AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد هجوم زكى فطين عبد الوهاب.. كاتب شهير يفتح النار على عمرو دياب

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:25 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر السيناريست عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رأيه فى الفنان عمرو دياب.

وقال عبد الرحيم : "صراحة تاني وربنا يستر، لست من جمهور الهضبة، وأراه كتجربة بعد مرور قرابة الأربعين عامًا تجربة تفتقر للرهافة الفنية، فقيرة الى حد بعيد، قامت على تنوع لحني يكاد لا يذكر، وتكرر لحنين او ثلاثة في أكثر من عشرات الأغنيات".

وأضاف عبد الرحيم قائلا : "تجربة تجلت فيها الحداثة في نوعية الآلات الموسيقية وليس في التيمات اللحنية فكانت رجعية في حقيقتها (هناك بالطبع استثناءات في الرحلة نادرة مثل اغنية تمللي معاك كانت أغنية مميزة وجيدة)، هو صوت لطيف، غنى كلمات عادية بألحان مكررة وامتداد لذوق عام راكد، ده رأي شخصي جدا في النهاية وغير متخصص". 

يذكر أن اخر اعمال الكاتب عبد الرحيم كمال فيلم "خيال ماته" الذى قام ببطولته احمد حلمى واخراج خالد مرعى. 

ولم يكن هذا الهجوم الاول الذى يتعرض له عمرو دياب حيث هاجمه مكن قبل الفنان زكى فطين عبد الوهاب.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش تجديد وكبر ومطرب شعبى.. فنانين هاجموا الهضبة عمرو دياب

هضبة بمناسبة ايه .. زكى فطين عبدالوهاب يحذف بوست هجومه على عمرو دياب.. تفاصيل

عم الطبيب.. هجوم شرس من تامر حسين على زكي فطين عبد الوهاب بسبب عمرو دياب

هضبة غصب عنك.. خالد تاج الدين يفتح النار على زكى فطين عبد الوهاب..تفاصيل

مش حقك الشتيمة.. جمهور عمرو دياب يجبر زكي فطين على حذف بوست هجومه على الهضبة

الصدق والصراحة.. زكي فطين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد حول عمرو دياب

ترشيحاتنا

شاهد .. حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة يرتدي حمالة صدر .. تفاصيل

على البحر.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة رياضية أنيقة | شاهد

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

عصام الحضري برفقة طارق حامد.. السد العالي يعتذر لجمهور الزمالك.. فيديو

بعد تصريحات إبراهيم سعيد القاسية.. محمد فاروق يعلق على رد وليد سليمان

مدبولي يلتقي وزيري الداخلية والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة ومديري الأمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشلولو ؟

على البحر .. زوجة علي ربيع تستعيد الذكريات بإطلالة صيفية