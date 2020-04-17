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أخبار البلد

أحمد كريمة: صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة أو ختم القرآن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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صدي البلد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن صلاة التراويح تحتاج إلى تصويب وترشيد في مفاهيم الناس فلا يشترط فيها المسجد أو الجماعة أو ختم القرآن الكريم.

وأضاف كريمة في مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، سيدنا محمد رسول الله صلى التراويح في حياته 9 سنوات وليلتين قيام الليل، وأنه لم يروى أن صلى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق التراويح في المسجد والجماعة.

وتابع قائلا إن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب دخل على أحد المساجد بعد صلاة العشاء وجد أكثر من جماعة تصلي التراويح فأمر بضمهم خلف إمام صاحب صوت جيد ومن هنا جاء حكم سنية صلاة التراويح جماعة وهناك نماذج كثيرة لعدم صلاة التراويح في المساجد وأقربها أثناء حرب أكتوبر.

وأشار كريمة إلى أن صلاة التراويح تصلى فرادى وفي البيوت بل هناك أفضلية لصلاة النوافل والسنن في البيوت كما كان يفعل رسولنا الكريم .

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