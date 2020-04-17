هيئة ضمان الجودة: التعلم عن بعد يبشر بنقلة نوعية في مستويات الخريجين بما يخدم رؤية مصر 2030 .. مصر كانت سباقة بأساليب التعليم الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية.. والجامعات واجهت كورونا مواجهة حكيمة

* يوهانسن عيد : خطة لتطوير معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمواكبة التغيرات والتحديات الراهنة

* مساعد رئيس هيئة ضمان الجودة : أفضل سلاح يتم استخدامه لمواجهة أزمة كورونا هو إنجاز أكبر قدر من العمل عبر الوسائط الإلكترونية وبأفضل كفاءة ممكنة





أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم عن بعد سيحدث نقلة نوعية في مستويات الخريجين في المستقبل القريب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل في مصر وخارجها ويخدم رؤية مصر 2030 ، وأن القيادة السياسية في مصر كانت سباقة في حرصها على انشاء جامعات جديدة على أعلى مستوى من التخصص والأخذ بأساليب التعلم الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية، وأن هذه الجامعات ستمثل قاطرة مهمه وحديثه تضاف لما هو قائم بالفعل للانطلاق نحو مستقبل واعد للتعليم في مصر.





جاء ذلك في ختام اجتماع ترأسته الدكتورة يوهانسن عيد بحضور قيادات الهيئة، وبمشاركة عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " من مديري أفرع الهيئة بالمحافظات حيث تم مناقشة التقارير الخاصة بمتابعة العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة والتي يتم إنجازها إلكترونيا باستخدام البنية التكنولوجية التي تبنتها الهيئة منذ أكثر من عامين .





وأضافت رئيسة الهيئة أن المرحلة القادمة ستشهد عملا مكثفا لوضع المعايير الجديدة للإعتماد والتي تتفق مع كافة المعايير الدولية ، فيما يتعلق بالتعليم عن بعد وتصميم المناهج وتحديد الوسائل الوسيطة التي سيتم العمل من خلالها في هذا المجال مع التركيز علي أساليب التعلم الفعال عن بعد والذي اصبح واقعًا تفرضه علينا الظروف الراهنة.





وأعربت رئيس هيئة الجودة والاعتماد عن تقديرها للمواجهة النوعية التي تميزت بها الدولة المصرية بكل مؤسساتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد والتي اعتمدت الي حد كبير على الوسائل الاليكترونية بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية التي طرحت من ست سنوات حول ضرورة تعميم الخدمات الاليكترونية التى تقدم للمواطنين بالسرعة والدقة المطلوبين ، وبما يحقق قدرا كبيرا من الشفافية في كل مراحل أداء هذه الخدمات.





واوضحت الدكتورة يوهانسن عيد ، أن معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد تتضمن استخدام الموارد والامكانات التكنولوجية لدعم العملية التعليمية ، مشيرة الي أن الهيئة ستبدأ علي الفور بتطوير تلك المعايير التي سترتكز عليها في الفترة القادمة لتواكب المتغيرات والتحديات الراهنة .





وقالت ان الهيئة ستقدم الدعم الفني لكل المؤسسات التعليمية بما في ذلك توفير التدريب عالي الجودة للمتخصصين في مجال الاستثمار الفاعل لتكنولوجيا المعلومات، والاشراف على تقديمها، والمحافظة على كفاءة تشغيلها، بالشكل الذي يشجع على استثمار مهارات المتعلم ويزيد من خبرة المعلم ، اضافة الي وضع معايير محدده للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمعدات وأساليب صيانتها ورفع كفاءتها وتوفر الموارد التقنية المتطورة والمتنوعة ذات الصلة بالبرامج التعليمية بما يحقق أهداف وغايات منظومة التعليم في مصر .





وعما تم مناقشته فيما يتعلق بمؤسسات التعليم الأزهري صرحت الدكتورة راجيا طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري بأن أزمة كورونا العالمية كانت ولاتزال تمثل فرصة لاستكشاف طاقات جديده للدخول الي عالم التعلم عن بعد ، والذي أثبت الوضع الراهن أن الأزهر وكافة المؤسسات التعليميه تملك طاقات حقيقية للنجاح والتحول الآمن من طرق تقليديه الى طرق حديثه في التعليم .





وعن موقف مؤسسات التعليم العالي قالت الدكتوره سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم الجامعي ان وزارة التعليم العالي ومؤسساتها المختلفه أظهرت من اليوم الأول لتحديات انتشار فيروس كورونا عالميا أننا على استعداد للمواجهة كل من موقعه ، وقد تواصلت هيئة الجودة مع كل اقسام الجودة بالجامعات حكومية وخاصة للوقوف على مستجدات التعامل مع الظروف التي فرضتها المواجهة العلمية والحكيمه لمخاطر فيروس كورونا.





وقد استعرضت الدكتوره أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم ماقبل الجامعي – عبر الفيديو كونفرانس - نتائج التواصل بين المراجعين ومديري مديريات التعليم بالمحافظات والذي يتم عبر شبكة اليكترونية أسستها الهيئة من قبل أزمة كورونا بأكثر من عام في خطوة استباقية لانجاز كافة خطوات التقدم للاعتماد وكذلك نقارير المراجعة الدوريه اليكترونيا .





كما قدم الدكتور أحمد المحمدي مساعد رئيس الهيئة تقريرا مفصلا عن عمل فروع هيئة الجودة بالمحافظات من خلال المتابعة اليومية عبر شبكة اليكترونية كاملة تربط الهيئة بفروعها وبمديريات التعليم بالمحافظات ، موضحا أن أفضل سلاح يتم استخدامه لمواجهة أزمة كورونا هو انجاز أكبر قدر من العمل عبر الوسائط الاليكترونية وبأفضل كفاءة ممكنة .



