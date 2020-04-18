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جامعة القاهرة: لا توجد إصابات بفيروس كورونا في قصر العيني الفرنساوي

السبت 18/أبريل/2020 - 01:07 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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كـريـم الـخـطـيـب
نفى الدكتور محمود علم الدين مستشار رئيس جامعة القاهرة، وجود أي حالات مصابة بفيروس الكورونا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي،  مؤكدا أنه لا يوجد اي إصابات بفيروس الكورونا بالمستشفى حاليا كما ردد البعض .

وأكد "علم الدين" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إجراء فحوصات علي جميع العاملين في مستشفى القصر العيني للاطمئنان علي صحتهم.

وأوضح مستشار رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تقرر تخصيص قصر العيني الفرنساوي كمستشفى للعزل للمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة وفرت 10 الاف مسحة من الاختبارات الخاصة بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

ونوة إلى أن رئيس جامعة القاهرة قرر السماح لأي عضو هيئة التدريس بالعلاج في اي مستشفى الجامعة تتحمل تكاليف العلاج في مستشفى الملك فهد او المنيل الجامعي .
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