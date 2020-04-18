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تعليم

حقيقة إخلاء قصر العيني لاكتشاف أكثر من 200 حالة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:39 ص
قصر العيني
قصر العيني
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عبد الله علي
قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كانت مهمة شاقه، مشيرة إلى أن قصر العينى مستشفى قديم متصل كله ببعضه ولايوجد إختيار كامل، موضحة أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي هي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بمرض كورونا. 

وأضافت عميدة كلية الطب خلال تصريحات صحفية، أنه تم بالفعل الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار  ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لاعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واشارت الدكتورة هالة صلاح، إلى انها توجهت بناء على تكليف من الدكتور محمد الخشت، صباح أمس الخميس، إلى مستشفى الفرنساوي وتمت أخذ مسحات للعاملين ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى لهم، وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة ومراجعة اجراءات مكافحة العدوى.

واشارت، إلى أن رئيس الجامعة كلف فريق طبي برئاسة الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة،  والدكتور مصطفى الشاذلي مع فريق من الأطباء ومكافحة العدوى من قصر العيني والفرنساوى  ليتم نقل المرضى بصوره آمنه وتم فعلا الانتهاء من نقل المرضى بعد التأكد من سلامتهم.
حقيقة إخلاء قصر العيني لاكتشاف أكثر من 200 حالة كورونا
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