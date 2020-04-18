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منوعات

بسبب كورونا.. خبير يقترح جلوس كل موظف في العمل بجوار زميل له لا يحبه

السبت 18/أبريل/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أحدث فيروس كورونا فارقًا كبيرًا منذ تفشيه في بلدان العالم، وألزم البشر جميعهم باتباع قوانين وأعراف وإجراءات جديدة في كل مناحي الحياة، أهمها التباعد الاجتماعي، حتى بعد عودة الحياة إلى بعض البلدان ورفع الحظر وفترات الإغلاق على الناس باتباع تلك التدابير، حيث سيكون من المطلوب منك الجلوس إلى جانب أكثر زميل لا تحبه في العمل.

واقترح خبير طبي أن يجلس الموظفون بجوار زميل لهم لا يحبونه كثيرًا، وذلك لمواصلة التباعد الاجتماعي عند عودتهم إلى العمل بعد الحظر المطبق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

قال تشانغ ون هونغ، رئيس فريق خبراء "كوفيد- 19 " بشنجهاي، إنه يجب على العاملين في المكاتب الجلوس بجانب الأشخاص الذين لا ينسجمون معهم لتجنب الدردشة كوسيلة لمنع انتشار الفيروس.

أدلى خبير الأمراض المعدية بهذه التصريحات أثناء حضوره مؤتمرا بالفيديو مع الشركات الصينية ومقرها أوروبا والطلاب الأجانب، وكان هذا الاجتماع قد عقد لمناقشة الوباء والإجابة عن أسئلة حول الحماية الشخصية ضد كورونا.

وقال السيد تشانغ إن الوباء، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم، من غير المرجح أن ينتهي في غضون فترة زمنية قصيرة، وسيصبح مطلوبا من الناس الحفاظ على المسافة الاجتماعية بعد عودتهم إلى العمل.

ونصح العاملين في المكاتب بالاستماع أكثر والحديث بشكل أقل خلال اجتماعات العمل للحد من مخاطر انتشار العدوى، ويضيف: "ابحث عن أكثر زميل لك في العمل لا يوجد بينك حديث أو تكرهه واجلس بجواره، وذلك كي لا تنتشر العدوى".

يأتي الأمر مع عودة الناس في الصين ببطء إلى العمل وحياتهم الطبيعية بعد أن خففت المدن في جميع أنحاء البلاد من قيود السفر، وقد رفع الحظر بعد 76 يومًا في 8 أبريل.

لكن المسئولين يخشون من ارتفاع الحالات من المسافرين الوافدين يمكن أن يفسدوا تقدم البلاد نحو التعافي بعد الفيروس.
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