كورونا تنسحب من تايلاند.. لا توجد وفيات لأول مرة منذ ظهور الفيروس

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 2733 حالة مؤكدة.





وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الفيروس كورونا في بانكوك، اليوم السبت، إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في الفترة المحددة.





وأضاف في مؤتمر صحفي "اليوم، تم تسجيل 33 إصابة جديدة في تايلاند ولم تحدث حالة وفاة واحدة، وغياب وجود اي حالات وفاة بسبب كورونا لأول مرة في غضون أيام قليلة".





وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بـ COVID-19 في تايلاند 2733 ، ولا يزال عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 47 شخصًا.





وذكر المسؤول الصحي، أنه لابد من الإشارة إلى أن نسبة الوفيات من العدد الإجمالي للحالات في تايلاند هي 1.7 في المائة ، وهي أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى حيث يتراوح هذا الرقم بين 3.5 في المائة و4 في المائة.