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أخبار العالم

13107 إصابات و158 حالة وفاة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:00 ص
13107 إصابة و158
13107 إصابة و158 وفاة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 13107 والوفيات وصلت إلى 158 حالة.

وأوضحت إسرائيل أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا جاء بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 167 بحالة خطيرة.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل "تامير يدعي" إن قيادة الجبهة الداخلية تستعد لمواجهة الأزمة في الأشهر القادمة، مع التركيز على تعزيز النشاطات ومضاعفتها في القدس التي تشكل بؤرة رئيسية لإنتشار الفايروس.
 
وأضاف يديعي وفق "معاريف" أننا نعمل على تخصيص طرود غذائية للعجزة الذين ليس لهم عائلات تساعدهم وكذلك المشاركة في التعامل مع العائدين للبلاد من الخارج وإرسالهم لفنادق خاصة.
 
وقال يدعي في مؤتمر صحفي إن ما تسمونه أنتم إستراتيجية الخروج نحن نسميه إستراتيجية المواجهة، ولكي لا نشجع الأوهام بخصوص ما سيحدث بعد العيد نحن ندعم طريقة التفاضل بين السلطات المحلية لكى تستطيع بعضها العودة تدريجيًا للروتين والعمل، ونحن نعلم طبيعة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ عن الإغلاق.

 
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