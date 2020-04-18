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تعليم

مسابقة إبداع 2020.. جامعة الأزهر تحصد المركز الأول في "المراسل التليفزيوني"

السبت 18/أبريل/2020 - 04:19 م
مسابقة المراسل التليفزيوني
مسابقة المراسل التليفزيوني
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محمد شحتة
حصلت هدى عامر، الطالبة بإعلام الأزهر، على المركز الأول في مسابقة إبداع 2020 على مستوى الجامعات المصرية في مجال المراسل التليفزيوني، وبهذا تحصد جامعة الأزهر المركز الأول لثلاث سنوات على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، فقد حصلت عبير النجار على اللقب عام 2017، ومحمود جميل عام 2018، وقد التحق الأخير للعمل مراسلًا بالتليفزيون المصري مؤخرًا.  
عُقدت التصفيات هذا العام برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، وتنافس فيها عشرات الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة بفروعها، الذين توافرت لديهم المؤهلات والاستعداد للتنافس على المراكز الأولى.
تُعقد المسابقة كل عام عبر لجنة متخصصة من كلية الإعلام، برئاسة الدكتور إسلام عبدالرءوف، وعضوية كل من: الدكتور محمد سيد ورداني، والدكتور سامح شراقي، والدكتور أحمد بركات، والدكتور مهند السادات، ويُراعى في المسابقة معايير دقيقة، أهمها الحضور أمام الكاميرا، وسلامة اللغة، والإلقاء الصوتي المناسب، والقدرة على الارتجال على الهواء، وحسن التصرف في الظروف الإعلامية المفاجئة وخصوصًا وقت الأزمات.
وتقوم الإدارة العامة برعاية الطلاب بجامعة الأزهر سنويًا بتنسيق الجوانب اللوجستية والتنظيمية على مدار سنوات المسابقة الأربع، متمثلةً في خالد نبيل، مدير عام إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، ويعاونه عصمت مرسي، مراد عبدالمقصود. 
وإذ تتقدم جامعة الأزهر بالتهنئة للطالبة هدى عامر، فإنها تُشيد بالدور الاحترافي للجنة المسابقة، والتي تطبق أعلى درجات الدقة والمهنية في الاختيار.
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