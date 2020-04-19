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فن

رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة "في كل مكان" من منزله.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
طرح الفنان رامي صبري أغنية جديدة له بعنوان "في كل مكان"، صورها بالاستديو الخاص به في منزله، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتقول كلمتها: "بروح وانا قلبي حاسس إني هقابلك أكيد ..واستني .وابقي شايف خيالك من بعيد.

وشارك المطرب رامي صبري، مقطع فيديو طريف له مع زوجته على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر رامي صبري وخلفه زوجته وهما يقومان ببعض الحركات والايماءات الطريفة بوجههم التي تعبر عن الفراغ الذى يعيشونه بسبب استمرار فترة الحجر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعلق رامي صبري ساخرا على الفيديو: "ادي قعدت البيت  هنتجنن والله".

وطرح رامي صبري مؤخرا أغنية "حياتي مش تمام" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ .طرحها، ويعد هذا التعاون بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى ولاقت نجاحا كبيرا.
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