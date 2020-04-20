AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي: تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:58 ص
تركيا أكبر سجن للصحفيين
تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن التركي، إن ما قامت به السياسة الأردوغانية من قمع الصحفيين وإغلاق العديد من المواقع العربية وبعض المواقع والصحف الإنجليزية، هي ليست المرة الأولى من نوعها وإنما
دائمًا ما يفعل ذلك اردوغان لتكميم الأفواه.



وتابع الديهي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن أردوغان أصبح يبطش ولا يدري عواقب فعلته، فقد تم فصل أكثر من 3 آلاف صحفي عنوة من وظائفهم.



وأضاف أنه فقد أكثر من 10 آلاف صحفي أعمالهم نتيجة لغلق المؤسسات الذين كانوا يعملون فيها، موضحًا أن كل التقارير الدولية باتت تصنف تركيا على انها اكبر سجن للحريات على كل الاصعدة والمجالات.



وذكر أن السجون التركية تعج بالصحفيين والإعلامين فأصبح بها ما يقرب من ثلث مساجين الصحفيين على مستوى العالم، وأن السبب الرئيسي من غلق تلك المواقع هي عرض فشل إدارة الدولة التركية في أزمة كورونا وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلل سياسي يكشف حيلة أردوغان لقطع رءوس المعارضة.. فيديو

3600 ضحية.. فضيحة جديدة لأردوغان وحكومته.. تفاصيل

سحب البساط من أردوغان.. الديهي: السياسة التركية تنهار

الديهي: أردوغان يخلق كارثة مستقبلية ويغير عقول الأطفال الأتراك.. فيديو

6 سجون للنساء و18 ألف معتقلة.. خبير يكشف جرائم أردوغان في اليوم العالمي للمرأة.. فيديو

بينهما سكاي نيوز والعربية.. تركيا تواصل انتهاكاتها للصحافة وتحجب 12 موقعا عربيا

ترشيحاتنا

بيعمل باي.. مذيعة تسخر من أردوغان على الهواء وتضحك بهستيريا

خبر عاجل من وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن آخر مادتين في الامتحانات التجريبية

من على الكورنيش.. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع وإجراءات الحظر

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند لـ 17265

ما يفطر وما لا يفطر.. الإفتاء تحذر من 6 أفعال شائعة في نهار رمضان تفسد الصيام

علاء ميهوب يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. طفل يفقد والدته وجدته بفارق 4 أيام.. ووالده يصارع الموت

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفسيخ

اعرف كل الفلاتر الموجودة في سيارتك و مواعيد تغييرها..صور