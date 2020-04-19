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أخبار العالم

بينهما سكاي نيوز والعربية.. تركيا تواصل انتهاكاتها للصحافة وتحجب 12 موقعا عربيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:03 م
أردوغان
أردوغان
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صدى البلد
حجبت السلطات التركية اليوم الأحد مواقع إخبارية سعودية وإماراتية في خطوة تعلن مزيدا من الانتهاكات التي ينتهجها النظام التركي ضد الصحافة والصحفيين.


وكان في مقدمة المواقع المحجوبة، وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، إضافة إلى صحيفتي البيان والاتحاد الإماراتيتين، وصحيفتي الرياض وعكاظ السعوديتين، وصحيفة إندبندنت النسخة التركية، وموقعي قناتي العربية وسكاي نيوز الإخباريين، ليصل إجمالي المواقع العربية المحظورة إلى 12 موقعا إخباريا. 


فيما جاءت قرارات الحظر غير مستندة لأسباب قانونية واضحة في ظل حالة من التعتيم التركي الكامل على أسباب الحظر.


ويتخوف العاملون في مكاتب تلك المطبوعات في تركيا من قيام مجهولين بالتعرض لهم بإيعاز من دولة أردوغان مثلما تعرض صحفيو المعارضة في أوقات سابقة للتنكيل بهم وتعريض حياتهم للخطر وتهديدات القتل من قبل مجموعات مجهولة مدفوعة من السلطات التركية للإيعاز بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها بمعزل عن القرار السياسي التركي.


وكان تقرير للجنة حماية الصحفيين، كشف عن أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا فى 2019، ويشير صحفيو المعارضة إلى أن النظام التركي ينال منهم بتهم جاهزة وسط انتقادات دولية متصاعدة.


وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "سوزجو" التركية في نهاية ديسمبر من عام 2019، إن محكمة أصدرت أحكاما بالسجن على سبعة صحفيين وموظفين آخرين في الصحيفة المعارضة بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016. 


كما أغلقت السلطات التركية 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تليفزيونية و29 دار نشر وتوزيع بموجب مراسيم حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب على أردوغان، كما ألغت السلطات التركية 620 بطاقة صحفية و34 بطاقة صحفية برلمانية وجوازات سفر بعض الصحفيين.

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