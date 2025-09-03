قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية خصوصية المواطنين، والحد من الإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آلية جديدة وغير مسبوقة تتمثل في إغلاق خطوة حاسمة تهدف إلى حماية خصوصية المواطنين، والحد من الإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية.

اقرأ أيضًا:

نقلة نوعية وخطوات جديدة لإنهاء كابوس المكالمات الترويجية:


وكشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز، خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل وأبعاد هذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم الاتصالات داخل مصر.

هاتف أندرويد

أول خطوة جادة نحو إنهاء ظاهرة المكالمات المزعجة

وقال المهندس محمد إبراهيم ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد أكثر من مليون رقم مسجّل كخدمة عملاء، يظهر على الهواتف باسم صاحب الرقم والجهة التي يعمل بها. هذه البيانات تمثل أداة فعالة في تتبع مصادر المكالمات الترويجية.

وأشار إلى أن الجهاز واجه تحديًا كبيرًا، حيث أن بعض المخالفين كانوا ببساطة ينتقلون لاستخدام هواتف جديدة بعد إغلاق خطوطهم، مما أبقى على الظاهرة مستمرة.

 من هنا جاءت الفكرة الجديدة: إغلاق الهاتف ذاته نهائيًا، مما يمنع الشخص من الاستمرار في استخدام نفس الجهاز لنشاطه غير القانوني.

رصد تقني دقيق وشكاوى المواطنين في صميم القرار

لم تعتمد الاستراتيجية الجديدة فقط على الإجراءات الإدارية، بل تم دعمها بأدوات تقنية متقدمة لرصد عدد المكالمات الصادرة من الخطوط، وتحليل أنماط الاستخدام التي تدل على الترويج أو التسويق العشوائي.
كما لعب المواطنون دورًا مهمًا في هذا التغيير، حيث أن الجهاز تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى عبر منصاته المختلفة، ومنها:

الخط الساخن (155)

تطبيقات واتساب وفيسبوك الرسمية للجهاز

الرسائل النصية والصور (سكرين شوت) المرسلة من المتضررين

هذه الشكاوى ساعدت في بناء قاعدة بيانات قوية عن الأرقام المخالفة والمستخدمين المسيئين، مما عزز من كفاءة اتخاذ القرار.

تعليمات صارمة من الوزير.. وقرارات بلا رجعة

وشدد نائب رئيس الجهاز على أن وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت أصدر تعليمات حاسمة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الجهاز لا يتهاون مع أي جهة تستخدم المكالمات الترويجية بشكل مزعج للمواطنين.

وتابع الرسالة واضحة: لن يُسمح باستخدام شبكة الاتصالات المصرية للإضرار براحة المستخدمين أو استغلال بياناتهم دون إذن.

القوانين في صف المواطن.. وآليات جديدة للحماية

في ضوء الإجراءات المتخذة، أُعيد التأكيد على حقوق المواطن في:

رفض تلقي المكالمات الإعلانية دون إذن

تقديم شكوى فورية ضد أي رقم مزعج

التواصل مع الجهاز القومي بسهولة عبر قنوات متعددة

تنظيم الاتصالات قرار حاسم من الاتصالات غلق الموبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد