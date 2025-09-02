تنظيم الاتصالات: إغلاق الهاتف المستخدم في المكالمات الترويجية نهائيا

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك أكثر من مليون رقم مسجل كخدمة عملاء، يظهر على الهاتف باسم الشخص والجهة التابعة له، موضحًا أن نحو 90% من الخطوط المسجلة تُظهر اسم صاحبها والشركة المرتبطة به.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن العديد من المواطنين الذين يتم إغلاق خطوطهم بسبب استخدامها في المكالمات الإعلانية، يعودون لاستخدام هواتف أخرى لمواصلة النشاط نفسه، إلا أن الجهاز توصل إلى حل يتمثل في إغلاق الهاتف ذاته وليس الخط فقط، وهو ما أسهم في الحد من هذه الظاهرة.

وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تمكن من حل جزء كبير من مشكلة المكالمات المزعجة والترويجية، من خلال أدوات فنية تتابع عدد المكالمات اليومية، إلى جانب شكاوى المواطنين التي يتم الاستناد إليها في رصد التجاوزات.

وشدد على أن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات أصدر تعليمات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يتيح عدة وسائل لتلقي الشكاوى من بينها الخط الساخن (155) وأرقام الواتس اب، مضيفًا: "يمكن للمواطنين إرسال "سكرين شوت" للأرقام غير المسجلة والمزعجة عبر منصات الجهاز على واتساب أو فيسبوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".