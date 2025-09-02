هتدفع لو حد كلمك.. تنظيم الاتصالات يوضح الحقيقة الكاملة

تداولت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول فرض رسوم جديدة على مستقبلي المكالمات الهاتفية في مصر، ما أثار قلقًا بين مستخدمي خدمات الاتصالات.

وفي هذا السياق، خرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليوضح الصورة كاملة ويؤكد التزامه التام بتوفير خدمات شفافة وعادلة للمواطنين، مع عرض أحدث مؤشرات الأداء في قطاع الاتصالات.

لا صحة لفرض رسوم على مستقبلي المكالمات

أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات والمواقع بخصوص فرض رسوم على مستقبل المكالمة الهاتفية، عار تمامًا من الصحة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أن هذه الشائعة تتكرر بين الحين والآخر دون أي سند رسمي،موضحاً أن نظام الاتصالات في مصر قائم منذ أكثر من 27 عامًا على أن المتصل هو من يتحمل تكلفة المكالمة.



وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنة لم يصدر عن الجهاز أي قرار أو توجه لتغيير هذا النظام.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

دعا إبراهيم المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مشددًا على أن الجهاز يعلن أي قرار أو تعديل رسمي عبر منصاته الرسمية،إضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز لمواجهة أي لبس أو تضليل.

تراجع شكاوى المستخدمين..مؤشر على تحسن الأداء

وفي إطار متصل، تحدث رئيس قطاع التفاعل المجتمعي عن تقرير الجهاز حول شكاوى المستخدمين في النصف الأول من عام 2025، حيث كشف عن:

تراجع عدد الشكاوى من 25 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي إلى 21 ألف شكوى فقط.

انخفاض الشكاوى يعتبر مؤشرًا على تطور مستوى الخدمات وفاعلية الاستجابة.

97% من الشكاوى المُصعّدة تم حلها

أشار إبراهيم إلى أن 97% من الشكاوى المُصعّدة إلى الجهاز، والتي لم تُحل مع شركات الاتصالات، تم التعامل معها بشكل مرضٍ وهذا الرقم يعكس نجاح الجهاز في تفعيل آلية الرقابة والمتابعة المستمرة للشركات.

أوقات قياسية في حل الشكاوى

فيما يخص زمن الاستجابة، أوضح المسؤول أن شكاوى خدمات المحمول يتم حلها خلال متوسط زمني لا يتجاوز 6 ساعات،مشيراً إلى أن شكاوى الإنترنت الأرضي تُحل خلال ما يقارب يومًا وربع فقط، وهو معدل يُعد جيدًا مقارنة بالأسواق الإقليمية.

الجهاز يواصل جهوده لضبط السوق وخدمة المواطنين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه مستمر في مراقبة أداء شركات الاتصالات بشكل دوري يعمل على تحسين جودة الخدمات وتوفير آليات متطورة لتقديم الشكاوى وتتبعها إلكترونيًا.