المكالمات الترويجية.. تنظيم الاتصالات: أكثر من مليون خط تم تسجيله بشكل قانوني حتى الآن وتمثل 90%

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه عملنا على تنظيم الإطار التنفيذي للمكالمات التسويقية، خاصة أنه استقبلنا عددا من الشكاوي حول تلك المكالمات.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أنه أن تطبيق الإجراءات التنظيمية دخل حيز التنفيذ العملي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدا أن الجهاز سبق وأصدر قواعد منظمة لهذا النشاط منذ أكثر من عام، وأعطى مهلة شهر كامل للشركات والأفراد لتوفيق أوضاعهم، من خلال التسجيل الرسمي لدى شركات المحمول، بما يضمن ممارسة هذا النشاط بطريقة مشروعة تحترم خصوصية المواطنين.

وتابع النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن أكثر من مليون خط تم تسجيله بشكل قانوني حتى الآن، بما يمثل نحو 90% من السوق المستهدف، فيما تبقى نحو 10% من المستخدمين لم يلتزموا بعد بالقواعد المعلنة.

وأشار محمد إبراهيم إلى أنه بدءًا من اليوم، سيتم اتخاذ إجراء أكثر صرامة تجاه المخالفين، لا يقتصر فقط على قطع الخدمة عن الخط المستخدم، بل يشمل أيضًا حظر تشغيل الهاتف المحمول ذاته، بحيث لا يمكن استخدامه مجددًا لأي مكالمات ترويجية غير قانونية.