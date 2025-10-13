اجتماع هام للجنة التخطيط بالأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إجتماع بعد ظهر غدا للجنة التخطيط لمناقشة بعض الملفات التي تخص قطاع الكرة وعلي رأسها تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويضع مسئولي لجنة التخطيط القيم المالية التي يتولي بموجبها وليد صلاح الدين مدير الكرة تجديد عقود اللاعبين حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا والمالي اليو ديانج.