هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم وضع قواعد منظمة للمكالمات الترويجية، موضحًا أن العقوبات جاءت بشكل متدرج بدءًا من غلق الخط، وصولًا إلى غلق الهاتف مع المساءلة القانونية.





وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم تحويل العديد من كبرى الشركات العقارية إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن أكثر من مليون رقم تم توفيق أوضاعهم والتسجيل في الخدمة، ولم يتبق سوى 10% فقط.

المكالمات الترويجية

وأشار إلى أنه سيتم العمل على منح المشترك الحق في تحديد ما إذا كان يرغب في تلقي المكالمات الترويجية أم لا، موضحًا أن من قاموا بتوفيق أوضاعهم يحق لهم عدم الرد على تلك المكالمات.

وشدّد المهندس محمد إبراهيم على أن الاشتراك والمكالمات تكون من خلال شركات المحمول وليس مع الدولة، مؤكدًا أن أي مكالمة تُجرى تُحسب بسعر المكالمة العادية.