قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة آداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى إلتزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .

التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أسعار صرف الكتب المدرسية لـ المدارس الخاصة والدولية لـ العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه

- كتب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي : 400 جنيه

- كتب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه

-كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه

كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الثاني :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه

- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه

- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 550 جنيه

كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه



أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الأول ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه

- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه

- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه

- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه

- كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه



أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الثاني ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه

- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه

- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه

- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه

عدم ربط تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية بدفع المصروفات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات بدون أي قيد أو شرط تماما مثلما يحدث في المدارس الرسمية الحكومية ، على أن يتم تحصيل المصروفات طبقا للنشرة السنوية التي ترد من وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم بهذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم تخفيفا لأي أعباء على أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،توفير الكتب المدرسية وتسليمها كاملة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة إتاحة النسخ الالكترونية لمقررات العام الدراسي الجديد أو برامجه المطورة بهدف اتاحة صادر المعرفة الرقمية لجميع الطلاب جنبا إلى جنب مع النسخ الورقية .