قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت من الذين يعانون من التهاب المفاصل، فأنت تعلم جيدًا كيف يمكن للألم والتصلب أن يؤثرا على جودة حياتك اليومية، ومع أن الأدوية والعلاجات مهمة، إلا أن الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف الالتهاب، وتقوية المفاصل، وحماية الغضاريف من التآكل.
 

10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي من آلام الغضاريف

في هذا المقال، نقدم لك أفضل 10 أطعمة مدروسة علميًا تساعد على تخفيف آلام المفاصل وحماية الغضاريف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف

1. السلمون والأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميغا 3 التي تملك خصائص قوية مضادة للالتهاب، وتساعد في تقليل التورم والتيبس الصباحي، نصيحة: تناولها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

2. البروكلي

يحتوي على مركب سلفورافين، الذي يعتقد أنه يبطئ تلف الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.

غني بفيتامين C و K، الضروريين لصحة العظام والمفاصل.

3. الكرز والتوت

الفواكه الحمراء مثل الكرز، التوت الأزرق، والفراولة، مليئة بـمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتخفف الالتهاب.

الكرز بشكل خاص يحتوي على أنثوسيانين، وهو مضاد التهاب طبيعي.

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف

4. زيت الزيتون البكر

يعمل كمسكن طبيعي للألم، لاحتوائه على مركب أوليوكانثال، الذي يشبه في تأثيره مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

استخدمه بدل الزيوت النباتية في الطبخ.

5. الثوم

يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهاب والبكتيريا، ويُعتقد أنه يبطئ تطور أمراض المفاصل التنكسية.

6. المكسرات الجوز، اللوز، الكاجو

مصدر رائع لـأوميغا 3، بالإضافة إلى الألياف والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة لمحاربة الالتهاب.

 7. البطاطا الحلوة

غنية بالبيتا كاروتين، وفيتامين C، ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتخفف من حدة الالتهاب.

8. العنب الأحمر

يحتوي على مركب ريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي يقلل من تلف الغضاريف.

 9. الشاي الأخضر

مشروب مضاد للالتهاب بامتياز، يحتوي على بوليفينولات تساعد في حماية المفاصل والغضاريف من التلف.

 كوب أو كوبان يوميًا يمكن أن يحدثا فرقًا.

10. البيض

مصدر جيد للبروتين، وفيتامين D، الضروري لامتصاص الكالسيوم وتقوية العظام والمفاصل.

نصائح عامة لمريض التهاب المفاصل

تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية.

حافظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

مارس رياضة خفيفة بانتظام كالسباحة أو المشي.

اشرب كميات كافية من الماء.

التهاب المفاصل 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي من آلام الغضاريف تخفيف آلام المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

أسعار البيض

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد