ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

إذا كنت من الذين يعانون من التهاب المفاصل، فأنت تعلم جيدًا كيف يمكن للألم والتصلب أن يؤثرا على جودة حياتك اليومية، ومع أن الأدوية والعلاجات مهمة، إلا أن الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف الالتهاب، وتقوية المفاصل، وحماية الغضاريف من التآكل.



10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي من آلام الغضاريف

في هذا المقال، نقدم لك أفضل 10 أطعمة مدروسة علميًا تساعد على تخفيف آلام المفاصل وحماية الغضاريف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. السلمون والأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميغا 3 التي تملك خصائص قوية مضادة للالتهاب، وتساعد في تقليل التورم والتيبس الصباحي، نصيحة: تناولها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

2. البروكلي

يحتوي على مركب سلفورافين، الذي يعتقد أنه يبطئ تلف الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.

غني بفيتامين C و K، الضروريين لصحة العظام والمفاصل.

3. الكرز والتوت

الفواكه الحمراء مثل الكرز، التوت الأزرق، والفراولة، مليئة بـمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتخفف الالتهاب.

الكرز بشكل خاص يحتوي على أنثوسيانين، وهو مضاد التهاب طبيعي.

4. زيت الزيتون البكر

يعمل كمسكن طبيعي للألم، لاحتوائه على مركب أوليوكانثال، الذي يشبه في تأثيره مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

استخدمه بدل الزيوت النباتية في الطبخ.

5. الثوم

يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهاب والبكتيريا، ويُعتقد أنه يبطئ تطور أمراض المفاصل التنكسية.

6. المكسرات الجوز، اللوز، الكاجو

مصدر رائع لـأوميغا 3، بالإضافة إلى الألياف والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة لمحاربة الالتهاب.

7. البطاطا الحلوة

غنية بالبيتا كاروتين، وفيتامين C، ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتخفف من حدة الالتهاب.

8. العنب الأحمر

يحتوي على مركب ريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي يقلل من تلف الغضاريف.

9. الشاي الأخضر

مشروب مضاد للالتهاب بامتياز، يحتوي على بوليفينولات تساعد في حماية المفاصل والغضاريف من التلف.

كوب أو كوبان يوميًا يمكن أن يحدثا فرقًا.

10. البيض

مصدر جيد للبروتين، وفيتامين D، الضروري لامتصاص الكالسيوم وتقوية العظام والمفاصل.

نصائح عامة لمريض التهاب المفاصل

تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية.

حافظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

مارس رياضة خفيفة بانتظام كالسباحة أو المشي.

اشرب كميات كافية من الماء.