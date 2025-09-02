قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
أسماء عبد الحفيظ

عيش السرايا من الحلويات الشرقية المشهورة التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي، وتُقدَّم غالبًا في المناسبات والعزائم.

 إليك طريقة سهلة لتحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة في المنزل، للشيف نرمين مصطفى.

المكونات طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
  • 6 شرائح من التوست الأبيض منزوع الأطراف
  • ½ كوب سكر
  • ½ كوب ماء
  • للقطر 
  • 1 كوب سكر
  • 1 كوب ماء
  • عصرة ليمون صغيرة
  • ½ ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد اختياري
  • للقشطة أو الكريمة:
  • 3 أكواب حليب
  • 4 ملاعق كبيرة نشا
  • 4 ملاعق كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • للتزيين:
  • فستق حلبي مجروش
  • جوز هند أو قرفة حسب الرغبة

 طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

تحضير القطر

  • ضعي السكر مع الماء على النار حتى الغليان.
  • أضيفي عصرة الليمون واتركي المزيج يغلي 5 دقائق.
  • أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر أو الورد.

تحضير القاعدة

  • ضعي التوست في صينية وأدخليه الفرن حتى يتحمص ويأخذ لونًا ذهبيًا.
  • في مقلاة، ذوّبي السكر على النار حتى يصبح كراميلًا، ثم أضيفي الماء بحذر وحركي حتى يذوب.
  • اسكبي الكراميل فوق التوست المحمص، ثم اسكبي فوقه القطر ليتشرب جيدًا.

تحضير القشطة الكريمة

  • ذوّبي النشا في قليل من الحليب البارد.
  • سخني باقي الحليب مع السكر على النار.
  • أضيفي خليط النشا مع التحريك المستمر حتى يتماسك القوام.
  • أطفئي النار وأضيفي الفانيليا.

التجميع

  • اسكبي خليط القشطة فوق طبقة التوست المشرب بالقطر.
  • وزعيها بالتساوي واتركيها تبرد قليلًا.
  • زيني الوجه بالفستق الحلبي المجروش وجوز الهند.

التقديم:

  • ضعيها في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات حتى تتماسك.
  • قدميها باردة مع فنجان قهوة أو شاي.
حلا عيش السرايا طريقة تحضير حلا عيش السرايا القطر السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد