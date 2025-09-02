عيش السرايا من الحلويات الشرقية المشهورة التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي، وتُقدَّم غالبًا في المناسبات والعزائم.

إليك طريقة سهلة لتحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة في المنزل، للشيف نرمين مصطفى.

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

6 شرائح من التوست الأبيض منزوع الأطراف

½ كوب سكر

½ كوب ماء

للقطر

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون صغيرة

½ ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد اختياري

للقشطة أو الكريمة:

3 أكواب حليب

4 ملاعق كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

فستق حلبي مجروش

جوز هند أو قرفة حسب الرغبة

تحضير القطر

ضعي السكر مع الماء على النار حتى الغليان.

أضيفي عصرة الليمون واتركي المزيج يغلي 5 دقائق.

أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر أو الورد.

تحضير القاعدة

ضعي التوست في صينية وأدخليه الفرن حتى يتحمص ويأخذ لونًا ذهبيًا.

في مقلاة، ذوّبي السكر على النار حتى يصبح كراميلًا، ثم أضيفي الماء بحذر وحركي حتى يذوب.

اسكبي الكراميل فوق التوست المحمص، ثم اسكبي فوقه القطر ليتشرب جيدًا.

تحضير القشطة الكريمة

ذوّبي النشا في قليل من الحليب البارد.

سخني باقي الحليب مع السكر على النار.

أضيفي خليط النشا مع التحريك المستمر حتى يتماسك القوام.

أطفئي النار وأضيفي الفانيليا.

التجميع

اسكبي خليط القشطة فوق طبقة التوست المشرب بالقطر.

وزعيها بالتساوي واتركيها تبرد قليلًا.

زيني الوجه بالفستق الحلبي المجروش وجوز الهند.

التقديم: