أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
بالصور

احذري.. مكواة الشعر تطلق موادا سامة وتهدد صحتك دون أن تدري

أسماء عبد الحفيظ

لم تعد مكواة الشعر أداة للتجميل فقط، بل تحولت، وفقًا لدراسات حديثة إلى مصدر خفي للمواد الضارة التي قد تؤثر على صحتك دون أن تلاحظي. 

هل تعلمين أن مكواة الشعر بالرغم من أنها تمنح الشعر مظهرًا أملسا ولامعًا، إلا أن حرارة المكواة عند استخدامها على منتجات العناية بالشعر قد تطلق أبخرة سامة خطيرة.

ما الذي يحدث عند فرد الشعر؟

وفى هذا الصدد حذر الدكتور محمد زعرب طبيب أنف وأذن وحنجرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من استعمال المكواة الساخنة على الشعر وبه بعض الكريمات التى يمكن أن تتفاعل لتخرج مواد ضارة بالجسم.

وأوضح زعرب أنه عند تمرير المكواة الساخنة على الشعر، تتفاعل الحرارة العالية مع الزيوت، كريمات الفرد، أو حتى بعض الشامبوهات والبلسمات التي تحتوي على مركبات كيميائية.

وأشار إلى أن هذا التفاعل يُنتج غازات ضارة مثل الفورمالديهايد وبعض المركبات العضوية المتطايرة، وهي مواد معروفة بتأثيرها المضر على الجهاز التنفسي والعينين، وقد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة على المدى البعيد.

المخاطر الصحية المحتملة

  • التنفس: استنشاق الأبخرة قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي، كحة متكررة، أو ضيق في التنفس.
  • العينان والجلد: قد تؤدي الأبخرة إلى تهيج العين واحمرارها، وكذلك حساسية الجلد.
  • المخاطر طويلة المدى: التعرض المتكرر لهذه المواد مرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بمشكلات صحية أخطر مثل الربو أو حتى بعض أنواع السرطان عند الاستخدام المستمر دون تهوية جيدة.

كيف تحمين نفسك؟

  • استخدمي المكواة في مكان جيد التهوية، ويفضل بالقرب من نافذة مفتوحة.
  • تجنبي المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية مثل الفورمالين أو الكبريتات قبل الفرد.
  • اخفضي درجة حرارة المكواة قدر الإمكان، فكلما ارتفعت الحرارة زادت كمية الأبخرة المتصاعدة.
  • استخدمي واقيات حرارية طبيعية بدلًا من الكريمات الكيميائية.
  • قللي من الاستخدام المتكرر لمكواة الشعر وعليك أن تحاولي الاعتماد على طرق طبيعية لتصفيف الشعر.
مكواة مكواة الشعر ما الذي يحدث عند فرد الشعر المخاطر الصحية المحتملة أبخرة سامة خطيرة غازات ضارة الجهاز التنفسي والعينين خطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة

