احذري.. مكواة الشعر تطلق موادا سامة وتهدد صحتك دون أن تدري

لم تعد مكواة الشعر أداة للتجميل فقط، بل تحولت، وفقًا لدراسات حديثة إلى مصدر خفي للمواد الضارة التي قد تؤثر على صحتك دون أن تلاحظي.

هل تعلمين أن مكواة الشعر بالرغم من أنها تمنح الشعر مظهرًا أملسا ولامعًا، إلا أن حرارة المكواة عند استخدامها على منتجات العناية بالشعر قد تطلق أبخرة سامة خطيرة.

ما الذي يحدث عند فرد الشعر؟

مكواة الشعر تطلق مواد سامة وتهدد صحتك دون أن تدري

وفى هذا الصدد حذر الدكتور محمد زعرب طبيب أنف وأذن وحنجرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من استعمال المكواة الساخنة على الشعر وبه بعض الكريمات التى يمكن أن تتفاعل لتخرج مواد ضارة بالجسم.

وأوضح زعرب أنه عند تمرير المكواة الساخنة على الشعر، تتفاعل الحرارة العالية مع الزيوت، كريمات الفرد، أو حتى بعض الشامبوهات والبلسمات التي تحتوي على مركبات كيميائية.

وأشار إلى أن هذا التفاعل يُنتج غازات ضارة مثل الفورمالديهايد وبعض المركبات العضوية المتطايرة، وهي مواد معروفة بتأثيرها المضر على الجهاز التنفسي والعينين، وقد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة على المدى البعيد.

المخاطر الصحية المحتملة

التنفس: استنشاق الأبخرة قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي، كحة متكررة، أو ضيق في التنفس.

العينان والجلد: قد تؤدي الأبخرة إلى تهيج العين واحمرارها، وكذلك حساسية الجلد.

المخاطر طويلة المدى: التعرض المتكرر لهذه المواد مرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بمشكلات صحية أخطر مثل الربو أو حتى بعض أنواع السرطان عند الاستخدام المستمر دون تهوية جيدة.

كيف تحمين نفسك؟

